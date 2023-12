Steam Awards 2023 | Nomination e Ricompense per chi vota

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’atmosfera è carica di eccitazione nell’aria digitale dimentre la stagione degliè entrata in pieno svolgimento, scatenando un vortice di interessi e discussioni tra la vasta comunità di videogiocatori. Quest’anno, la competizione per il prestigioso titolo di Gioco dell’Anno è giunta al culmine, abbracciando un elenco variegato di giochi, dai blockbuster alle gemme indie, che hanno preso ufficialmente il via nella corsa verso il riconoscimento più ambito.il tuo GOTY sue ottieniGRATIS I finalisti per il titolo di Miglior Gioco delsusono una miscela incantevole di nomi di spicco, che spaziano dall’epico Baldur’s Gate 3 al magico Hogwarts Legacy, dall’adrenalinico ...