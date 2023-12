Stasera va in onda la penultima puntata dello show di Gerry Scotti 

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ennesimo cambio di palinsesto per Io canto generation! Dopo i rinvii e gli slittamenti prima ancora del debutto, lodiScotti su Canale 5 si sposta al lunedì,alle 21.20 va inla semifinale inizialmente prevista per giovedì 21 dicembre. Cantieri, bocce e vene varicose: la “vita da nonni” di Michelle Hunziker eScotti è da ridere X ...

Questa sera lunedì 18 dicembre 2023 non ci sarà il consueto appuntamento serale con il Grande Fratello 2023 , ma al suo posto verrà trasmesso un ... (anticipazionitv)

Il Grande Fratello non va in onda stasera , lunedì 18 dicembre 2023. “Ce ne faremo una ragione”, scrive qualcuno sui social. Ma c’è anche chi si ... (ilcorrieredellacitta)

"Non fate gol", "Mi scappa da ridere". Polemica in tv tra Sarri e Marcolin

La scena andata innel post partita di Lazio - Inter è subito diventata virale, dividendo la ...Penso che il pubblico ci abbia fischiato per errori passati e non per la partita di. Anzi, ...

Stasera in tv, film e programmi di lunedì 18 dicembre su Rai, Mediaset, La7 e Nove Corriere della Sera

Grande Fratello, perché stasera non va in onda e quando torna QUOTIDIANO NAZIONALE

Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera stasera su Rai 1: trama e cast

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono i protagonisti su Rai 1 di Napoli Milionaria, adattamento televisivo del capolavoro di Eduardo De Filippo ...

Napoli Milionaria!: Intervista a Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, protagonisti del Film in onda Stasera su Rai1

Questa Sera su Rai 1 arriva Napoli Milionaria!, quarto film della Collection De Filippo e adattamento della commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Ne sono protagonisti Massimiliano e Vanessa Scalera ...