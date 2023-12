Stadio Franchi | Nardella | “Cobar e Sac vincitrici appalto per la ristrutturazione

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 18 dicembre 2023), l'annuncio diprima della seduta del Consiglio comunale: "La commissione giudicatrice, come da programma, alle ore 15 di oggi 18 dicembre 2023, ha effettuato la seduta della gara a cui hanno partecipato i rappresentanti delle imprese e ha giudicato come vincitrice con il punteggio maggiore il raggruppamento che vede come capofilae Sac, due imprese che hanno dei curricula di assoluto valore" L'articolo proviene da Firenze Post.