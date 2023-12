“Sta parlando al telefono” Grande Fratello | esplode il caso sulla concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Saltata la puntata di stasera, 18 dicembre, del programma ali colpi di scena continuano ad essere all’ordine del giorno. Chiusa, ma sono davvero in pochi a crederci, la parentesi del trio formato da Mirko, Greta e Perla, ecco che un nuovoè pronto a scoppiare. Sembra infatti che uno dei concorrenti sia stato beccato mentre parla al. Per alcuni fan non esisterebbe alcun dubbio, ragione per la quale chiedono da una parte chiarezza, dall’altra provvedimenti immediati. >“Ma cosa avete fatto? Siete pazzi…”., Mirko è incredulo davanti alla scoperta choc. Giustamente… Che la tensione dentro la Casa sia palpabile lo sa bene Massimiliano Varrese che, nelle ore scorse, ha dovuto fare pubblica ammenda per il modo i cui ha trattato Beatrice ...