Sperimentazione filiera formativa tecnologico-professionale | il 19 dicembre incontro di approfondimento per i dirigenti scolastici Nota

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Per fornire aidelle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica eindicazioni operative per la predisposizione delle proposte progettuali per la candidatura al piano sperimentale della, il 192023 alle ore 16.00 si terrà undi, in videoconferenza, su Piattaforma Microsoft Teams. L'articolo .

Cristina Righetti premiata come 'Fuoriclasse della scuola'

... in coerenza con la riforma del 4+2, che vedrà un potenziamento dellaprofessionalizzante per cui il Veneto è già candidato a mettere in campo la'. Il progetto 'I Fuoriclasse ...

FAQ per comprendere le conseguenze della “filiera tecnologico - professionale” FLC CGIL

Piano nazionale di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale Sinergie di Scuola

Torna la barbabietola da zucchero. Le coltivazioni in Altotevere

La sperimentazione avviata in alcune aziende agricole della Pro Agri ha dato un ottimo risultato, per questo ci sono tutti gli elementi per parlare di un possibile ritorno in Umbria, dopo circa 20 ann ...

Si lavora per ritorno in Umbria barbabietola da zucchero

Un possibile ritorno in Umbria, dopo circa 20 anni, della barbabietola da zucchero da realizzare siglando accordi contrattuali con la Cooperativa produttori bieticoli che con il marchio commerciale It ...