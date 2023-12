Sorteggio ottavi Champions League 2023 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 dicembre 2023) A Nyon si è svolto il . Per le tre squadre italiane in corsa, l’urna non è stata particolarmente benevola visto il valore medio-alto degli avversari. L’Inter dovrà vedersela con l’ Atletico Madrid, il Napoli se la vedrà con il Barcellona, mentre alla Lazio è toccato l’ostacolo Bayern Monaco. Scopriamo nel dettaglio il tabellone completo : GLI ACCOPPIAMENTI PORTO-ARSENAL NAPOLI-BARCELLONA PSG-REAL SOCIEDAD INTER-ATLETICO MADRID PSV EINDHOVEN-BORUSSIA DORTMUND LAZIO-BAYERN MONACO COPENAGHEN-MANCHESTER CITY LIPSIA-REAL MADRID LE DATE DEGLIDILe gare di andata e ritorno deglidisi disputeranno tra febbraio e marzo. Le tre squadre italiane giocheranno la prima partita in casa e il ritorno ...