Sorteggio Champions League | Inter-Atlético Madrid per gli ottavi | tutte le partite

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Si è appena concluso ildeglidi finale di: l’affronterà l’dell’ex Simeone. Ecco tutti gli accoppiamenti dall’urna di Nyon.DI FINALE Porto-Arsenal Napoli-Barcellona PSG-Real SociedadPSV Eindhoven-Borussia Dortmund Lazio-Bayern Monaco Copenaghen-Manchester City RB Lipsia-RealAndata il 13, 14, 20 o 21 febbraio al Meazza, ritorno 5, 6, 12 o 13 marzo al Civitas Metropolitano sempre alle ore 21. Da ricordare che, come già da due stagioni, il gol in trasferta innon ...

