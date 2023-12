Sorteggi playoff Europa League LIVE | Feyenoord-Roma primo sorteggio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 dicembre 2023): Milan escoprono le avversarie aidella competizione. Tutti gli aggiornamenti Alle 13, in quel di Nyon, vanno in scena ideidi. Milan ein attesa di conoscere le loro avversarie. Spareggi per la fase a eliminazione diretta previsti con andata il 15 febbraio e ritorno il 22 febbraio 2024. 13.12 –o:13.08 – Marinozzi: «Ho messo il Rennes con OM e Sporting tra le squadre da evitare per il Milan. Poco equilibrio, ma piena di talento e se si concentrano sulla coppa… Gattuso sta cambiando l’OM» 13.05 – Marinozzi: «Niente Siviglia una bella ...