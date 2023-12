Sorteggi ottavi Champions League | le italiane scoprono le loro avversarie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Alle ore 12 a Nyon la rituale cerimonia deideglidi: Lazio, Inter, e Napolile rivali Continua la nuova stagione della. Metaforico fischio d’inizio alle ore 12 a Nyon, dove si traccerà la strada verso la finalissima. Le partite di andata deglidi finale si giocheranno il 13/14/20/21 febbraio 2024, mentre quelle di ritorno il 5/6/12/13 marzo 2024. TESTE DI SERIE Bayern Monaco (GER) Arsenal (ING) Real Madrid (SPA) Real Sociedad (SPA) Atletico Madrid (SPA) Borussia Dortmund (GER) Manchester City (ING) Barcellona (SPA) NON TESTE DI SERIE Copenaghen (DAN) Psv (OLA) NAPOLI (ITA) INTER (ITA) LAZIO ...

Bucciantini si è espresso sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista parla in particolare di due ipotetiche avversarie ... (inter-news)

Sveglie programma te per le 12 di domani, lunedì 18 dicembre: a quell’ora infatti nell’urna di Nyon verranno Sorteggi ati gli accoppiamenti per gli ... (metropolitanmagazine)

Cresce l’attesa per scoprire chi saranno le avversarie negli ottavi di Champions di Inter , Napoli e Lazio . Sono le tre italiane rimaste ancora in ... (quifinanza)

Ecco dove saranno trasmessi in diretta televisiva i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League , chi potrebbero pescare l’Inter, il Napoli e ... ()

Sono in programma oggi, lunedì 18 dicembre 2023, i Sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Alle ore 12:00 comincerà a Nyon la ... (ilcorrieredellacitta)

oggi è in programma l’attesissimo Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024. l’Inter attende a mezzogiorno di conoscere ... (inter-news)

Calcio in tv oggi: programma del 18 dicembre 2023 - Calciomagazine

...sui canali Sky La programmazione sul calcio in TV di lunedì 18 dicembre 2023 si apre con i... Gli orobici vengono dal successo casalingo per 3 - 2 contro il Milan e sonocon punti, ...

Champions, sorteggi ottavi: il Napoli rischia City, Bayern e Arsenal ilmattino.it

Sorteggi Champions, Europa e Conference League: criteri, squadre, data e orari Sky Sport

Calcio in Tv, alle 12 il sorteggio Champions. In serata l'appuntamento col Monday Night

Oggi alle 12 si terrà a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l'evento sarà visibile in chiaro e per gli abbonati di Sky e Amazon Prime Video. In serata si chiude anche la 16ª ...

Champions, sorteggi ottavi: il Napoli rischia City, Bayern e Arsenal

Tutti con gli occhi incollati davanti a schermi, tablet e telefonini. Al massimo con le orecchie rivolte agli altoparlanti dell'autoradio, con il volume rigorosamente più alto ...