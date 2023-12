Sorteggi Champions League | orario e dove vederli in diretta tv e streaming

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nyon, 18 dicembre 2023 – E’ tutto pronto a Nyon per dare il via alla fase successiva della. Oggi, lunedì 18 dicembre verranno stabiliti infatti gli ottavi di finale tramite il consuetoo: Lazio, Napoli ed Inter sono dunque pronte a conoscere il loro destino. Fasce e criteri Non si potranno affrontare due squadre rappresentanti della stessa Nazione o che si siano già affrontate nei rispettivi gironi. Le prime classificate di ogni girone sfideranno invece le seconde. Per il resto, è tutto in mano al caso. Di seguito tutte le squadre qualificate suddivise per fasce. Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona. Seconda fascia: Copenaghen, PSV Eindovhen, Napoli, Inter, Lazio, Paris Saint-Germain, Lipsia e ...