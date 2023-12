Sorteggi Champions | Lazio e Napoli nei guai | sorride solo l’Inter

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Aspettando gli ottavi diLeague (si giocheranno tra febbraio e marzo 2024), il 18 dicembre si sono svolti ia Nyon, in Svizzera.pesca l’Atletico Madrid, ilse la vedrà con il Barcellona. Il match sulla carta più proibitivo ce l’ha la: contro il Bayern Monaco. Questo il quadro totale degli accoppiamenti, con le gare d’andata che si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio, e quelle di ritorno il 5, 6, 12 e 13 marzo: Porto (Por) – Arsenal (Eng)(Ita) – Barcellona (Esp) Paris Saint Germain (Fra) – Real Sociedad (Esp)Inter (Ita) – Atletico Madrid (Esp) Psv Eindhoven (Ned) – Borussia Dortmund (Ger)(Ita) – Bayern Monaco (Ger) Copenhagen (Den) – Manchester City (Eng) RB Lipsia (Ger) – Real Madrid (Esp). A Nyon, in Svizzera, ...

