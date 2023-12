Sorteggi Champions – L’analisi di tutti gli accoppiamenti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Venerdì 18 dicembre si sono tenuti ivalidi per gli ottavi diLeague 2023-2024 e ci sono stati degli abbinamenti davvero interessanti. Vediamoli nel dettaglio: Copenhagen–Manchester City – Non c’è pace per la squadra danese, dopo essere riusciti a superare un girone di ferro si ritrovanoati con la vincente della scorsa edizione. Gli uomini di Pep Guardiola stanno vivendo un periodo di flessione in campionato, non si può essere sempre al top in ogni competizione. Tuttavia, sono loro i favoriti assoluti per il passaggio del turno, vedremo se il City si ripeterà in questa edizione diLeague. Porto–Arsenal – Due squadre che hanno passato i propri gironi rispettando i pronostici di settembre. Il club portoghese si è qualificato al secondo posto alle spalle del Barcellona di Xavi, mentre ...