Sorpreso a Scampia a cedere droga | arrestato un 19enne

(Di lunedì 18 dicembre 2023). L’indagato la nascondeva in un borsello all’interno di un’intercapedine di un muro. Nella serata di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. In via Annamaria Ortese, hanno notato un’auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l’arrivo di qualcuno. I poliziotti, insospettiti, si sono appostati ed hanno visto sopraggiungere un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, lo ha consegnato al conducente della vettura in cambio di denaro Davanti alla scena gli operatori ...