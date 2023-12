Sorpresa per gli inquilini | Signorini pronto a stupire!

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, Alfonsoa meravigliaree pubblico: l’iniziativa del conduttore Mediaset spiazza proprio tutti! Cosa accadràE GLIFARANNO TRASCORRERE AL PUBBLICO UN NATALE INDIMENTICABILE: I DETTAGLI- Manca sempre meno all’ultima puntata pre-natalizia del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso. La giornata del 25 dicembre sarà molto speciale, in quanto glidaranno i loro regali ai parenti, spedendoli e anche a conduttore e ...