Sono innocente | voglio gridarlo al mondo Ora parla il cardinal Becciu

Fermo per un anno e tre mesi un calciatore della Monterchiese: tensioni dopo il pareggio su rigore al 90'. La giacchetta nera ha 17 anni (247.libero)

Può capitare a me, a te. A chiunque, anche senza aver fatto nulla, può succedere di passare quasi trentatré anni chiuso in un carcere , condannato ... (tpi)

Ilaria Salis da 10 mesi in detenzione preventiva in Ungheria

Salis si dichiara: dice di aver partecipato a delle contro - manifestazioni pacifiche che ... Per i primi sei mesi lestati impediti i contatti con la famiglia, che da settembre è ...

Anziani raggirati: Tirrito in sciopero fame, 'sono innocente' Agenzia ANSA

Ardea. Anziani raggirati. Tirrito: "sono innocente" InLiberaUscita.it

Il cardinale Becciu: "Voglio gridare al mondo la mia innocenza"

E comunque io mi darò da fare, è certo, per dimostrare la mia innocenza. Nelle istanze giuridiche e in tutte le maniere io voglio gridare al mondo che sono innocente, che non ho fatto assolutamente ...

Becciu: “Voglio gridare al mondo la mia innocenza, spero che il Papa mi creda”

"Voglio gridare al mondo che sono innocente, che non ho commesso i reati di cui vengo accusato". Così il cardinale Angelo Becciu in onda il 18 sera su Rai1 alla trasmissione 'Cinque minuti' di Bruno ...