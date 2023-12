Sollevamento pesi | le entry list provvisorie degli Europei 2024 | Italia con 15 atleti | tappa cruciale verso Parigi

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La stagione agonistica 2023 si è ormai conclusa, ma non manca poi così tanto al primo grande appuntamento dell’anno prossimo per la Nazionalena di. Dal 12 al 20 febbraio si terranno infatti a Sofia i CampionatiSenior, penultimadel percorso di qualificazione olimpicai Giochi di. Un’occasione da non perdere per chi vuole consolidare la propria posizione e per chi deve mettere nel mirino la top10 dei vari ranking a cinque cerchi. Nel frattempo l’EWF ha già pubblicato l’elenco completo provvisorio dei partecipanti alla rassegna continentale, che verrà poi reso definitivo dopo il 12 gennaio in base alle scelte dei Paesi impegnati. Ad oggi l’ha iscritto all’evento ben 15 ...