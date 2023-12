(Di lunedì 18 dicembre 2023) Fochesato: “Una serata in musica per essere vicini a chi, ogni giorno, si occupa di migliorare il territorio e le condizioni dei più fragili”. Vicenza, 18 dicembre 2023 – Ie la musica sostengono la700 i, provenienti da tutto il, che sabato 16 dicembre, si sono ritrovati al

Ogni anno il Museo Italiano dedicato al Natale “ AmenCutti ”, attraverso il brand “ AmenCutti PER IL SOCIALE”, mette in opera un’iniziativa legata alla ... ()

Pandori Ferragni, l'attacco di Meloni. Fedez "Le priorità del governo"

...le loro iniziative di, come la raccolta di fondi per la costruzione di un reparto di terapia intensiva a Milano durante la pandemia, o per il sostegno ai lavoratori dello. ...

Solidarietà e spettacolo. oltre 700 manager a teatro per sostenere le associazioni umanitarie del veneto Adnkronos