Solidarietà | Banco Alimentare Piemonte | con Nespresso collaborazione di alto valore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Laconha unper noi prima di tutto perché si tratta di un buon esempio ditra un ente profit, come, e il, entrambi con l'attenzione e la cura per le persone in difficoltà. Un connubio assolutamente interessante e replicabile, di integrazione tra questi due soggetti”. Così Salvatore Collarino, presidente deldel, in occasione della consegna del riso prodotto con il progetto ‘Da Chicco a Chicco' presso il PoloBarolo di Torino alle persone che regolarmente accedono alla struttura. “La distribuzione del riso avviene, da parte del ...