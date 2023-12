Sky | fuori onda di Marco Nosotti contro Angelo Mangiante | “Mourinho non ha bisogno di queste leccate di cu*o” Poi le scuse

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Clamorosoquello andato inieri sera su Sky Sport 24 in occasione della conferenza stampa post-partita di Josèdopo Bologna-Roma. Protagonista della gaffe è stao il giornalista, collegato in studio mentre il suo collegastava ponendo una domanda all’allenatore dei giallorossi. I telespettatori hanno potuto udire un “Non hadi sentirsi diredi culo” uscire dalla bocca di, il quale credeva ovviamente di non avere il microfono aperto. Dopo qualche ore sono arrivate ledial suo collega: “Sono mortificato, ho fatto uno sbaglio e sono ...