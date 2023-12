(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione è ufficialmente iniziato e anche l'attesa per rivedere Jannikin campo cresce di giorno in giorno. Il tennista altoatesino tornerà a giocare ...

Medvedev non cerca alibi . Dopo la partita è più sereno, e quasi chiede scusa per il suo comportamento in campo. " cosa è successo con il pubblico? ... (247.libero)

Quello che sta per concludersi è stato un anno spettacolare per Jannik Sinner chiuso con la bellissima vittoria in Coppa Davis con l' Italia e con il ... (247.libero)

Sinner, niente Atp prima degli Australian Open: Vagnozzi rivela il motivo

Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione è ufficialmente iniziato e anche l'attesa per rivedere Jannikin campo cresce di giorno in giorno. Il tennista altoatesino tornerà a giocare un match ufficiale direttamente agli Australian Open , che prenderanno il via il prossimo 14 gennaio, senza ...

Niente Sinner questa volta, lo Sportsmanship Award è di Carlos Alcaraz Ubitennis

Il coach dell'azzurro ha spiegato i motivi della scelta di non giocare i tornei in programma agli inizi di gennaio: le parole ...

Sinner, pancia mia fatti capanna: quello era solo l’antipasto

Sinner, il campione è sempre attento alla linea ... Da buon emiliano, Barbieri si è invece occupato del primo: per omaggiare i tre campioni, a suo avviso, non c’è niente di meglio di un bel piatto di ...