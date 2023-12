Simeone | «Inter in un momento straordinario | ho un bel ricordo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)incalzato in conferenza stampa sul sorteggio di Champions League, che vedrà il suo Atletico Madrid confrontarsi con l’. SORTEGGIO ? In conferenza stampa, alla vigilia del match tra Atletico Madrid e Getafe, il Cholo Diegoha parlato dell’ottavo di finale di Champions League contro l’: «Sappiamo che la Champions League sarà sempre complessa e che tutte le rivali hanno le loro difficoltà. L’è in un, in Champions League ha gareggiato molto bene, mi piace come gioca, ho un bellissimodi Milano e dell’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...