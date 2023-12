Sidigas | arriva la condanna per l’imprenditore De Cesare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGianandrea De, ex padron dell’Avellino Calcio ex amministratore delegato dellaè statoto proprio nell’ambito dell’inchiesta per la gestione finanziaria della Spa. Il Gup del Tribunale di Avellino hato Dea tre anni e quattro mesi-aveva chiesto il rito abbreviato nel processo a suo carico per i reati di omesso versamento Iva dal 2013 al 2018, false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta di beni. De, difeso dagli avvocati Claudio Mauriello e Olindo Preziosi, era presente in Aula al momento della lettura della sentenza. Il processo prende origine dall’inchiesta nata dalle indagini di Fiamme Gialle e Procura di Avellino ...