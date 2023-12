Siamo sicuri che valga la pena lasciare le attività spaziali nelle mani di pochi e instabili miliardari?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Si è celebrata, il 16 dicembre scorso, la Giornata Nazionale dello Spazio, in ricordo del lancio del satellite San Marco 1 che fece diventare l’Italia la terza nazione a mettere in orbita un satellite proprio. Il lancio però avvenne il 15 dicembre 1964. Nessuno sa spiegare la differenza di data. L’ipotesi più probabile è che, quando la Giornata è stata istituita nel 2021, qualcuno nel governo italiano non si è ben informato. Comunque, lo Spazio non è più quello che era. Finito il tempo di quando si ascoltava, trattenendo il fiato, il flebile, ripetitivo, ipnotico bip-bip del piccolo Sputnik, il primo artefatto del genere umano a essere lanciato in orbita. Il primo satellite artificiale della Terra. Al 14 aprile 2022 (fonte ONU) “dall’inizio dell’era spaziale ad aprile 2021 sono stati lanciati 11.139 satelliti, 7.289 dei quali sono ancora in orbita. Di questi, circa quattromila sono ...