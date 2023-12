“Si è rifiutata di scendere in campo” | Tennis nel caso | colpa della guerra in Ucraina

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Episodio curioso quanto avvenuto Domenica in occasionefinale del torneo di. Scelta legata allainA Bourg-de-Peage, cittàFrancia meridionale, si è svolta la Negomental Open, torneo d’esibizione di. Come per ogni torneo, ieri era arrivato il momento di giocare la finale, in cui ad affrontarsi sarebbero dovute essere Mirra Aleksandrovna Andreeva e Marta Olehivna Kostjuk. L’epilogo però è stato a dir poco sorprendente. Difatti ad affrontate la Andreeva,ta russa classe 2007, non c’è stata, l’, bensì Yanis Ghazouani Durand,ta francese numero 847 al mondo del ranking maschile. Ebbene sì, è stata uno scontro tra “sessi” quello andato in scena durante la ...

''Deposito scorie: si prepara un'altra battaglia da condurre con fermezza''

VITERBO - Invita atutti in piazza, se necessario, la sindaca Frontini contro l'ipotesi che la Tuscia possa ...la candidatura dell'unico comune, in Piemonte, che si era proposto per ...

Passeggero ubriaco si rifiuta di scendere dal bus GenovaToday

Aereo dirottato per farli scendere dopo la lite: lei reagisce così La7

Mirra Andreeva battuta nella finale del torneo femminile da un uomo: è un sostituto dell’ultim’ora

Vicenda davvero singolare quella andata in scena al Negometal Open di Bourg-de-Peage, dove la finale femminile giocata domenica ha visto scendere in ...

Si rifiutano di giocare: sconfitta a tavolino UFFICIALE, corsa al quarto posto stravolta

Temendo per l’incolumità dei propri familiari e di alcuni bambini che erano in tribuna e che hanno assistito alla scena, la Virtus Avellino era convinta che anche non scendendo in campo per riprendere ...