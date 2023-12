Sì di Papa Francesco alla benedizione in chiesa   della coppie gay |  «ma non è un matrimonio»

“Essere una ragazza madre non impedisce l’ accesso all’Eucarestia” . Queste le parole del cardinale Victor Manuel Fernàndez, prefetto del Dicastero ... (luce.lanazione)

Coppie gay - Papa Francesco approva la benedizione in chiesa : “Ma non è un matrimonio”

Una “dichiarazione” del dicastero per la Dottrina della fede supera il precedente divieto contenuto in un “responsum” del marzo 2021. “Ma non va ... (repubblica)