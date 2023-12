Settimana all' insegna del bel tempo in tutta Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) AGI - Un vasto e robusto campo di alta pressione si va espandendo tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Massimi di pressione al suolo che sfiorano i 1040 hPa sui settori occidentali del continente portando condizioni meteo per lo più stabili e clima mite. Anche il Mediterraneo centrale è ormai sotto l'influenza dell'alta pressione e lo sarà per diversi giorni a venire. Condizioni meteo per lo più asciutte ine temperature al di sopra delle medie, clima mite che si avvertirà soprattutto in quota mentre su vallate e pianure le inversioni termiche manterranno un clima più freddo specie di notte e al primo mattino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteono non mostrano sostanziali variazioni anche per il weekend e poi per le festività natalizie, eccetto forse un aumento della nuvolosità. PREVISIONI METEO PER OGGI Al Nord ...