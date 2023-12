Serie C 2023 24 | Picerno fermato sul pari a Brindisi | netta vittoria del Padova

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nel posticipo domenicale del Girone C diC ilfrena e si fa rimontare 1-1 in casa del. I rossoblù sbloccano la sfida al 64? con il colpo di testa di Santarcangelo, ma il vantaggio dura solo quattro minuti. Al 68? infatti Bunino pareggia i conti dal dischetto e regala un punto importante in chiave salvezza alla sua squadra. Ilrimane comunque in seconda posizione con 34 punti, mentre i pugliesi sono penultimi a quota 14. Nel Girone A continua la marcia del, ancora imbattuto in stagione. I biancoscudati si impongono allo stadio Euganeo per 3-0 contro la Fiorenzuola e si portano a quota 40 punti in classifica, che vuol dire secondo posto alle spalle del Mantova. La formazione di casa si porta sul doppio vantaggio già nel primo tempo grazie a Belli e Marcillo, mentre ...