Serie A | oggi l’ultimo posticipo della 16ª giornata | testa-coda

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Manca una partita per chiudere la sedicesimadiA, dopo la grande vittoria di ieri dell’Inter sulla Lazio. Ilvede in campo l’Atalanta, che può salire al settimo posto, contro la Salernitana ultima.A 2023-2024 – 16ªAtalanta-Salernitana lunedì 18 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Genoa-Juventus 1-1 28? rig. Chiesa (J), 48? Gudmundsson Lecce-Frosinone 2-1 11? Piccoli, 33? rig. Kaio Jorge (F), 89? Ramadani Napoli-Cagliari 2-1 69? Osimhen, 72? Pavoletti (C), 75? Kvaratskhelia Torino-Empoli 1-0 25? Zapata Milan-Monza 3-0 3? Reijnders, 41? Simic, 76? Okafor Fiorentina-Verona 1-0 78? Beltran Udinese-Sassuolo 2-2 36? Lucca, 55? Pereyra, 75? rig., 88? rig. D. Berardi (S) Bologna-Roma 2-0 37? Moro, 49? aut. R. ...

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Pro Vercelli , match valevole per la diciottesima giornata del ... (sportface)

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Novara-Triestina , match del Piola valevole per la diciottesima giornata del campionato ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Scafati-Napoli , sfida valida come 12^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Derby campano a ... (sportface)

Alle 18:00 di domenica 17 dicembre al ‘Dall’Ara’ andrà in scena la sfida tra Bologna e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A ... (sportface)

Alle 20:45 di domenica 17 dicembre andrà in scena all’Olimpico di Roma il big match tra Lazio e Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A ... (sportface)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 18 dicembre , sono Atalanta e Salernitana a chiudere la sedicesima giornata con il Monday Night in ... (infobetting)

Il commento di Luciano: 16a giornata di serie A - Milano Post

Buona settimana ai lettori, 5 le partite della 16a diA in programma ieri, domenica 17 dicembre. Al via Milan - Monza all'ora di pranzo, e in 3 ... La giornata si chiudein serata con l'...

Dove vedere in tv Lazio-Inter e le partite di oggi in serie A Corriere della Sera

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 16^ giornata Sky Sport

Prime pagine: "Signora frenata"; "Sorpasso falso"

La rassegna stampa delle prime pagine sportive dei quotidiani in edicola sabato 16 dicembre ...

Lube per cuori forti a Piacenza: va sul 2-0, poi si fa recuperare ma vince al tie-break

PIACENZA Vittoria mozzafiato per la Lube che avanti due set subisce la rimonta di Piacenza e sul 2-5 del tie-break riprende, come per magia, il ritmo dei primi due parziali regolando al quinto ...