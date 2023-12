Serie A femminile 2023 2024 | show di Veronica Boteque | la Fiorentina doma l’Inter al Viola Park

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nel posticipo dell’11^ giornata dellalabatte4-2 al termine di una partita spettacolare e guadagna tre punti molto importanti staccando in classifica proprio la squadra meneghina, riavvicinandosi alla seconda piazza occupata dalla Juventus ed accorciando sulla capolista Roma saldamente in vetta. Per ladecisiva la splendida tripletta die la rete a ridosso del novantesimo siglata da Michela Catena. Ai nerazzuri non basta la doppietta di Michela Cambiaghi per uscire con un risultato positivo dal ‘’. Inter che passa subito in avvio di partita grazie al gol di Michela Cambiaghi assistita da Agnese Bonfantini.che prova a reagire senza però ...