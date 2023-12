Serbia | il Centrodestra di Vu?i? stravince ma l’opposizione accusa | “Brogli e intimidazioni”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tensione inall’indomani della elezioni politiche di domenica 17 dicembre che hanno confermato un’ampia maggioranza parlamentare al partito didel presidente Aleksandar Vu?i?. Il Partito del Progresso Serbo (SNS) ha ottenuto il 46,6% dei voti e la maggioranza dei seggi in Parlamento. La coalizione di opposizione “contro la violenza”, non è andata oltre la metà dei suffragi del partito di maggioranza: il 23,1%. E ora gli anti-Vu?i? attaccano: “È stata una frode elettorale”. Nel corso di una conferenza stampa tenuta assieme alla prima ministra Ana Brnabic, il presidente dellaha affermato: “Questa vittoria netta mi rende molto felice. Siamo coscienti dei risultati raggiunti nell’ultimo periodo e delle difficoltà che ci aspettano“. Oltre al grande successo nelle elezioni parlamentari, il ...

