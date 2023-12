Sequestrata droga e segnalati 39 responsabili

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli anti, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, scali portuali e stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. All’esito delle operazioni di servizio le Fiamme Gialle tarantine hanno sequestrato numerose dosi di hashish, marijuana, eroina e cocaina, segnalando alle Autorità competenti 39. Grazie all’infallibile “fiuto” dei pastori tedeschi “YURI” e “GRISU’” i Finanzieri hanno rinvenuto sostanze ...

