Se vuole unire le opposizioni | il Pd deve aprire un dialogo con Renzi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Matteo«uno di noi». O no? Questo è uno dei problemi strategici cui il Partito democratico dovrebbe dare una risposta. La “pancia” non ha dubbi: no. Tantomeno il gruppo dirigente degli ex seguaci di Nichi Vendola e Pier Luigi Bersani, per non dire di Massimo D’Alema o Rosy Bindi, l’esponente forse più popolare e culturalmente egemone in questo Partito democratico. Ma Elly Schlein ascolta anche altre voci, sempre che ci sia ancora qualcuno che voglia ragionare. Onore dunque a Marianna Madia che ha posto la questione senza girarci intorno.esserci, il “reprobo” fiorentino in un’alleanza? «Ma assolutamente! In nome di quello che abbiamo fatto noi del Partito democratico in quegli anni, quelli del suo governo, per il Partito democratico e per il Paese. Credo che lui abbia dei valori democratici. Che sia uno di noi». Discutetene. Intendiamoci ...