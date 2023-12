“Se vai dalla polizia ti sparo” | presi vertici clan Prinno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima i pugni e i calci, e poi la minaccia: “se so che vai allati”. Ha 75 anni la vittima dell’estorsione che ha visto protagonisti a metà dello scorso novembre Giuseppe e Dario, 67 e 30 anni, zio e nipote, ritenuti entrambi aidell’omonimodi camorra napoletano. Oggi la Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) li ha arrestati per avere tentato di estorcere al 75enne ben 5mila euro (“per i carcerati”) in seguito all’acquisto di un’abitazione nella roccaforte del gruppo malavitoso, a Rua Catalana. “Vedi come devi fare, ma mi devi dare questi soldi, ti do tre-quattro giorni per darmeli”, ha detto Giuseppeal 75enne riuscito a comprarsi la casa nella roccaforte del ...