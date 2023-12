Scontro frontale in Valtellina | muore a 18 anni Mirko Lupo Olcelli | promessa dello scialpinismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 18, è morto lunedì mattina in un incidente stradale avvenuto a Valfurva, in provincia di Sondrio. Unocon un’altra auto lungo la strada che portava a Santa Caterina Valfurva. Nell’incidente è rimasta ferita una 16enne: ha subìto un trauma al torace ed è stata traportata in ospedale a Sondalo in condizioni non gravi. Solo contusioni per l’uomo alla guida dell’altro veicolo, che non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale., nonostante fosse appena maggiorenne, era già stato inserito nelle squadre competitive nazionali. Tesserato per lo Sci Club Alta, era un elemento di ...