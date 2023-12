Scontri tra ultras prima di Bologna-Roma VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ildi Thiago Motta batte anche lae conserva il quarto posto. Conserva un punto di vantaggio su Napoli e Fiorentina. E si porta a più tre sui giallorossi. Napoli e Fiorentina sono quinti ma i viola hanno vinto al Maradona e quindi in vantaggio neglidiretti. Ma non c’è stato solo calcio in. Vanno infatti segnalati alcuni spiacevoli fatti verificatisi pocodel match, all’esterno del Dall’Ara: qualche oradelle 18 ci sono stati deglitra glidella, quelli dele le Forze dell’Ordine. Nessun ferito, fortunatamente, ma ci sono dei fermi: glisono avvenuti fuori dal settore dei distinti, i poliziotti sono ...