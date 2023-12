Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ottime notizie per iche rispondono a determinati requisiti perché possono otteneresue mobile per il. Quella che era iniziata come sperimentazione sarà prorogata anche per ile ipotranno beneficiare di tantisulla, siache mobile, sui costi dellae sulla quantità di. Prorogati gliper isue mobile – InformazioneOggi.itCome sappiamo, alle persone contà vengono riconosciuti diversi benefit, atti a colmare almeno in parte le difficoltà dovute allo stato di salute. Non solo ...