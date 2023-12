Sci | Cdm | Odermatt vince anche il 2° gigante della Val Badia e Borsotti nono

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Corvara, 18 dic. - (Adnkronos) - Marcoil secondoVal, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero completa le due mcon il tempo di 2'2814 precedendo l'austriaco Marco Schwarz (2'29"19) e lo sloveno Zan Kranjiec (2'29"36). Quarto posto per il croato Filip Zubcic (2'29"50) che si lascia alle spalle il francese Alexis Pinturault (2'30"51) e il norvegese Atle Lie McGrath (2'30"75). Per l'ItaliaGiovanni(2'31"22), 13° FilippoVite (2'31"71) 21° Alex Vinatzer (2'33"15) e 24° Luca De Aliprandini (2'33"49).allunga in vetta alla classifica di Coppa del mondo 456 punti, 92 in più di Schwarz.