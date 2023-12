Sci alpino | Luca De Aliprandini polemico | “Quelli che hanno la mia stessa giacca | remano contro”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il solito dominio. Lo svizzero Marco Odermatt è nettamente in testa al termine della prima manche del secondo gigante in Alta Badia, sede della Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile. Sulla Gran Risa, la prova tra le porte larghe in versione “bis” sta sorridendo all’asso elvetico che, già vincitore ieri, ha tutto per confermarsi sul podio più alto nella seconda manche. Il vantaggio di Odermatt nei confronti degli altri è confortante: 0.87 inflitto al croato Filip Zubcic e 0.95 all’austriaco Marco Schwarz. In casa Italia il migliore è stato Filippo Della Vite nella run-1 con un distacco di 2.99 (14°), mentre decisamente indietroDe, la cui presenza nella seconda manche è arrivata per il rotto della cuffia, visto il 30° posto a 4.64. Lo sciatore azzurro non sta vivendo un grande momento di forma e quest’oggi la ...