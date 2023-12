Sci alpino | Filippo Della Vite | “Mi accontento di quello che porto a casa | devo trovare fiducia”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha chiuso al tredicesimo posto il gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurro ha sofferto sulla pista Gran Risa, accusando un ritardo di 3.57 dal vincitore Marco Odermatt. Il 22enne si è fermato a 28 centesimi dalla top-10, risultando il secondo italiano al traguardo visto che Giovanni Borsotti ha chiuso in nona posizione a 3.08. Si trattaprima gara portata a termine in stagione, dopo non aver concluso la seconda manche ieri in Alta Badia e il 9 dicembre in Val d’Isere. Non stiamo ammirando la miglior versione del nostro portacolori, che nella parte finalescorsa stagione portò aun quinto, un sesto e un settimo posto....