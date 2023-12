Scadenze fisco e tasse | oggi ultimo giorno per versare Imu e rottamazione quater

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) –perl’Imu, ma anche la, la tobin tax, la cedolare secca sugli affitti brevi, che vanno a sommarsi agli adempimenti periodici in materia di Irpef e contributi Inps per i sostituti d’imposta e il versamento dell’imposta sul valore aggiunto del mese precedente per le partite Iva. La scadenza più importante per i contribuenti è sicuramente quella della tassa ‘più odiata dagli italiani’, che costa ai proprietari di immobili 22 miliardi di euro l’anno.va effettuato il saldo dell’imposta municipale relativo all’anno in corso (dovuta anche per aree fabbricabili e terreni agricoli che rientrano nell’alveo dei soggetti obbligati). Il ritardo di alcuni comuni, circa 200, nella variazione delle aliquote potrebbe costringere i ...