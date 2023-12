Saviano a Meloni | “Mi attacca? È il suo modo per invitarmi al silenzio sulla mafia A Caivano un finto blitz del governo | ma ci crede davvero?”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Ho visto che Giorgiami ha mandato i suoi auguri ad Atreju…”. Robertoreplica alle parole della presidente del Consiglio Giorgiache dal palco di Atreju lo hato, senza nominarlo. “Ma lo sache chi scrive di camorra vive sapendo che ci sono dilettanti dell’antipronti ad accusarlo di aver diffuso il male per il solo fatto di averlo nominato? Lo sache l’espressione ‘Si è arricchito con la camorra’ l’hanno pronunciata prima di lei boss e affiliati? Che prima di lei l’ha pronunciata chi voleva censurare il racconto delle dinamiche criminali? Beh, se non lo sapeva, ora lo sa”, incalzasu Instagram. “Ogni anno”“mi cita, ogni anno ha bisogno di trovare un bersaglio contro cui ...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è stata oggetto di dure critiche da parte di Roberto Saviano , noto giornalista e scrittore, in risposta ... ()

A Meloni nessuno ha spiegato che un presidente del Consiglio rappresenta tutti gli italiani e non solo quelli che hanno votato il suo partito

... gli influencer e pure gli intellettuali (vergognoso il passaggio su, reso bersaglio dalle ...nave Ocean Viking stava facendo rotta su Livorno per le folli e inumane decisioni del governo,...

Meloni a Saviano: 'La camorra fa vendere di più della polizia' Agenzia ANSA

Meloni attacca Saviano: “Scrivere di camorristi regala celebrità e permette di dare lezioni di… Il Fatto Quotidiano

A Meloni nessuno ha spiegato che un presidente del Consiglio rappresenta tutti gli italiani e non solo quelli che hanno votato il suo partito

'Al peggio non c’è mai fine. Oggi la Presidente del Consiglio ha fatto un comizio di 70 minuti - mandato integralmente in diretta da Rainews - in cui ha attaccato duramente l’opposizione definita anti ...

A Meloni nessuno ha spiegato che un presidente del Consiglio rappresenta tutti gli italiani e non solo quelli che anno votato il suo partito

'Al peggio non c’è mai fine. Oggi la Presidente del Consiglio ha fatto un comizio di 70 minuti - mandato integralmente in diretta da Rainews - in cui ha attaccato duramente l’opposizione definita anti ...