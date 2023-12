Sansepolcro | donna di 62 anni investita in bicicletta

Leggi su lortica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nella mattinata di oggi, precisamente alle ore 8.32, si è verificato un incidente a, coinvolgendo unadi 62che si trovava inlungo Via Visconti. La vittima dell'incidente è stata soccorsa sul posto da un'ambulanza della Croce Rossa di, che è intervenuta prontamente per fornire le prime cure necessarie. Contestualmente, sono state avvisate le forze dell'ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. A causa della gravità delle lesioni riportate dalla, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato la paziente in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena.