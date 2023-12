Sabatini | «Inzaghi punta lo Scudetto Braccio di Gila rigore»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sandroriassume la partita tra Lazio ed Inter e parla in particolare delle scelte di Simonetra Serie A e Champions League su Pressing. SCELTE – Sandroè sicuro su: «Inter forte, sfrutta ogni errore e capitalizza nel momento giusto. Nella prima mezz’ora la Lazio si è fatta preferire, poi l’errore di Marusic e Lautaro Martinez da killer, capitano, leader. L’Inter è impressionante, evidentemente sta pensando solo allo. Questo rivaluta la partita di martedì: l’Inter pensa alloe fa turnover in Champions League. Il discorso non è sui risultati, ma sulle scelte di. L’allenatore sta testimoniando che il suo obiettivo è il campionato: lascia fuori i titolari a Lisbona e con la Real Sociedad. Fino ad ora è evidente ...