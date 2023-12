Roy Keane contro Van Dijk | “E’ un arrogante | gioca in un club che ha vinto un titolo in 30 anni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’extore del Manchester United Roysi è scagliatoVandopo le sue parole nei confronti di Onana. Il difensore del Liverpool ha affermato che “grazie a lui abbiamoto mezz’ora”, a causa delle perdite di tempo.ha risposto alle parole dell’olandese: “E’ un, si deve ricordare chein unche haunin 30. In partite così importanti a volte si trovano diverse soluzioni per non perdere. Il Liverpool ha avuto delle occasioni e non è stato bravo a sfruttarle”. SportFace.