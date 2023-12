Rondò A4 | aperti altri due collegamenti - Foto e video

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) IL CANTIERE. Lunedì 18 dicembre hanno aperto due importanti direttrici al centro della ex rotatoria dello svincolo di Bergamo sull’A4. Nello specifico si tratta del collegamento per chi proviene dall’Asse interurbano da Curno a via Autostrada, in direzione del centro città e del collegamento da chi proviene da via Autostrada-centro città all’Asse interurbano, in direzione di Seriate.