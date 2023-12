Roma | un morto e due feriti in incidente sul Gra tra uscite Pisana e Magliana

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) CRONACA DI– Unstradale ha causato il blocco del traffico lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del km 62,900, tra le. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 6 veicoli (un mezzo pesante, tre furgoni e due autovetture) una persona e’ deceduta e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i soccorritori e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.