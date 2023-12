Roma | piace Bonucci | ma non è l’unico nome per la difesa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La, alla ricerca di un rinforzo ina gennaio, valuta Leonardo, ma l’ex Juve non èsulla lista Leonardoè unaccostato in queste ore alla. Il difensore ex Juve sta faticando ad adattarsi all’Union Berlino e, come riportato da Il Corriere dello Sport, interessa ai giallorossi, che devono fare i conti con l’infortunio di Smalling e l’assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa.costa poco, si liberebbe facilmente e non avrebbe grossi problemi di ambientamento. Il suo però non è: piacciano anche l‘ex Bologna Theate e il difensore del Monza Pablo Mari.