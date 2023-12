Roma | nel 2024 il concerto del 1 Maggio si terrà al Circo Massimo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 18 dic. (askanews) – In via del tutto eccezionale, a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizionedeldel Primodisialche fornirà un palcoscenico altrettanto spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, ilne sarà come sempre a ingresso libero. L’ultima edizione, come sempre, ha raccolto centinaia di migliaia di persone in Piazza San Giovanni in Laterano, e milioni di spettatori collegati attraverso i vari media. Ildel Primo ...