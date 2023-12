Roma | maxi-tamponamento sul Gra | morto un uomo di 61 anni | gravi due donne Chilometri di coda

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Une altre 6 persone sono rimaste ferite in una catena sul Grande raccordo anulare di. Il grave incidente è avvenuto stamattina in carreggiata esterna, fra gli svincoli di Pisana e Magliana, forse a causa dell’eccessiva velocità dei veicoli. Coinvolti un camion, tre furgoni e due auto. I soccorritori sono intervenuti con l’elisoccorso, che ha trasportato una donna in ospedale per pluritraumi. Un’altra ferita è stata ricoverata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. Anche lei è in pericolo di vita. La vittima è undi 61rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto. Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi che uno dei conducenti fosse al telefonino. L’incidente ha causato pesanti ...