Roma | le condizioni per il rinnovo di Mourinho

“Voglio restare”. Chi ci segue sa che Mourinho non lo pensa da ieri, ma l’uscita pubblica del tecnico portoghese mette davvero... (calciomercato)

Paredes ha parlato dopo la sconfitta della Roma a Bologna ai microfoni di Dazn: " Il Bologna è una squadra fisica, non siamo stati al 100% come ... (247.libero)

Lazio - buone notizie per Sarri : le condizioni di Romagnoli

buone notizie per la Lazio, che in difesa recupera Alessio Romagnoli per la sfida di domenica contro l'Inter. Il difensore è tornato... (calciomercato)